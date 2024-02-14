Звезда «Реала» похвалил вратаря Лунина

Лидер атаки «Реала» Винисиус Жуниор оценил игру вратаря команды Андрея Лунина в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Напомним, встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 1:0. Лунин в этой игре сделал несколько важных сейвов и оставил ворота «сухими».

- Замечательная игра, Андрей! Двигаемся дальше и увидимся на «Сантьяго Бернабеу», - написал бразилец в социальных сетях.

Ответная игра между «Реалом» и «РБ Лейпцигом» пройдет 6 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

Лунин перешел в мадридский «Реал» в 2018 году. Его соглашение с клубом истекает летом текущего года. Ранее сообщалось, что «Реал» планирует предложить футболисту новый контракт с повышением заработной платы.