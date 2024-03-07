Анчелотти высказался после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал итоги матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «РБ Лейпцигом» (1:1).

Встреча прошла в Мадриде и завершилась ничьёй, что позволило «сливочным» выйти в четвертьфинал турнира. В составе «Реала» голом отметился Винисиус Жуниор, у гостей забил Вилли Орбан.

В первом матче «Реал» одержал минимальную победу со счётом 1:0 благодаря голу Браима Диаса.

- В целом это была не очень хорошая игра в нашем исполнении в плане продвижения мяча вперёд. Они быстро выходили в контратаки. Не лучшая наша игра, но мы должны быть счастливы.

Сезон длинный, мы провели много игр и находимся на хороших позициях. Мы должны гордиться собой, - приводит слова Анчелотти Marca.