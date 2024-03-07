Гвардиола упомянул «Реал», говоря о сложности футбола

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола дал комментарий после победы над «Копенгагеном» (3:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«По сумме игр счёт 6:2, и может показаться, что было легко. Но нет. «Реал» параллельно с трудом прошёл «РБ Лейпциг», а когда мы играли с «РБ Лейпцигом», люди говорили: «Ах, это просто». Но это не так. Всегда трудно и сложно.

Оставаться в борьбе за титул АПЛ – сложно, выступать в Кубке Англии – сложно, обыграть на выезде «Лутон» - сложно. Но люди сейчас принимают это как должное. Но есть и позитив – значит, наши стандарты высоки», - сказал Гвардиола журналистам.