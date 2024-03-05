Камавинга ответил, является ли «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуардо Камавинга ответил, считает ли свою команду главным фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Напомним, завтра «королевскому клубу» предстоит сыграть против немецкого «РБ Лейпцига» в ответном матче ⅛ финала. Первый поединок закончился выездной победой «сливочных» с минимальным счётом 1:0.

«Считаю ли я «Реал» фаворитом на победу в Лиге чемпионов? Конечно», – коротко ответил Камавинга на пресс-конференции.

Напомним, Камавинга выиграл Лигу чемпионов в первом сезоне за мадридский «Реал». С 2014 года «королевский клуб» пять раз побеждал в самом престижном клубном турнире.