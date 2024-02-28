Стали известны планы «Реала» по возвращению Беллингема в состав

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем должен вернуться на поле в ближайшее время.

Травмированный англичанин пропустил последние три поединка «сливочных», включая первую встречу 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига». Как информирует Marca, весьма вероятно, что ближайшую игру против «Валенсии» (2 марта) Беллингем начнёт на скамейке запасных. В «Реале» делают всё, чтобы 20-летний игрок полностью восстановился к ответному матчу против «РБ Лейпцига» (6 марта), поэтому, возможно, не станут рисковать его здоровьем в предстоящем поединке Ла Лиги.

Джуд Беллингем записал на свой счёт 20 голов и восемь результативных передач в 29 матчах нынешнего сезона.