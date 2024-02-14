Кроос считает, что гол «РБ Лейпцига» в ворота «Реала» стоило засчитать

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказал мнение об отменённом голе «РБ Лейпцига» в матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

- Я тоже считаю, что гол чистый. Арбитр зафиксировал офсайд, потому что их игрок встал на пути вратаря, но вратарь не мог добраться до мяча в той ситуации. Гол стоило засчитывать, - приводит слова футболиста Marca.

Напомним, «РБ Лейпциг» забил гол на второй минуте встречи, но арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда у футболиста немецкой команды, который находился возле Андрея Лунина во время эпизода и подталкивал вратаря «Реала». В итоге победу одержал мадридский клуб благодаря голу Браима Диаса на 48-й минуте матча. Ответная игра пройдет на «Сантьяго Бернабеу» 6 марта, начало - в 23:00 по московскому времени.