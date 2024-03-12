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Экс-игрок «Наполи» Горетти: «Отрезками игра команды похожа на тот самый чемпионский «Наполи» эксклюзив

12 Марта 2024 • 17:17 Комментировать
Барселона
...
Наполи
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Через 3 ч. 31 мин.

Вечером 12 марта «Наполи» проведёт важнейший поединок в Лиге чемпионов против «Барселоны» на выезде. Команды в ответном матче 1/8 финала турнира решат, кто пройдёт дальше в четвертьфинал.

Роберто Горетти, бывший игрок «Наполи» отметил специально для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» улучшения в игре неаполитанской команды в связи с приходом нового главного тренера – Франческо Кальцоны.

«Наполи» стал сильнее в сравнении с прошлой игрой с «Барселоной». Кальцона проделал отличную работу, отрезками игра похожа на тот самый чемпионский «Наполи». У команды хорошие шансы пройти дальше. Очень многое будет зависеть от пары Осимхен-Кварацхелия», - сказал Горетти нашему корреспонденту.

Напомним, что следить за текстовой трансляцией матча «Барселона» - «Наполи» можно будет на нашем портале. Первый мачт в Неаполе завершился ничьей – 1:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Роберто Горетти

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