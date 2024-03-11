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Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне

11 Марта 2024 • 18:13 Комментировать
Барселона
...
Наполи
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12.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру центрального защитника команды Андреаса Кристенсена на новой позиции.

— Кристенсен, играющий на позиции опорного хавбека, позволяет нам лучше контролировать игру. Я очень доволен его выступлениями, — сказал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.

Завтра, 12 марта, «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Андреас Кристенсен ещё теги

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БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
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