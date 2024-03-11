Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру центрального защитника команды Андреаса Кристенсена на новой позиции.
— Кристенсен, играющий на позиции опорного хавбека, позволяет нам лучше контролировать игру. Я очень доволен его выступлениями, — сказал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.
В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.Завтра, 12 марта, «Барселона» встретится с «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Старт поединка запланирован на 23:00 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.
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