Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру центрального защитника команды Андреаса Кристенсена на новой позиции.

— Кристенсен, играющий на позиции опорного хавбека, позволяет нам лучше контролировать игру. Я очень доволен его выступлениями, — сказал испанский специалист на предматчевой пресс-конференции.

В текущем сезоне 27-летний футболист появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет две результативные передачи.