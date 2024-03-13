Де Лаурентис: «Я мог удержать Спаллетти, но сейчас нет смысла думать о прошлом»

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис вновь вспомнил о том, как клуб расставался с Лучано Спаллетти.

Итальянский тренер подарил команде первое за 33 года Скудетто, однако по окончании сезона неожиданно решил уйти.

«Прошлое есть прошлое. Я стараюсь не думать о нём, а жить настоящим. Возможно, мне следовало воспользоваться возможностью и удержать Спаллетти, но в работе лучше сохранять дружеские отношения с людьми, в ином случае вы рискуете создать вокруг себя негативную атмосферу», – сказал де Лаурентис в интервью Mediaset перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Барселоны».