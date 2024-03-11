Хави рассказал, кто из игроков «Наполи» мог бы заиграть в «Барселоне»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о том, кто из игроков «Наполи» ему нравится больше всего.

— Лоботка. Я думаю, у него достаточно хороший уровень, чтобы играть за такой клуб, как «Барселона», — сказал Хави на пресс-конференции.

В текущем сезоне 29-летний полузащитник принял участие в 38 матчах во всех турнирах и записал на свой счет одну голевую передачу.

Завтра, 12 марта, «Барселона» и «Наполи» решат, кто отправится в четвертьфинал Лиги чемпионов. Начало ответного матча 1/8 финала запланировано на 23:00 по столичному времени. Не пропустите текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.