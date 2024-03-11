Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига чемпионов

Политано: «Барселона» остается топ-командой

11 Марта 2024 • 23:23 Комментировать
Барселона
...
Наполи
1 1.88 X 3.75 2 3.95
Через 22 ч. 52 мин.

Атакующий полузащитник «Наполи» Маттео Политано высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча между командами состоится завтра, 12 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

- «Барселона» остается топ-командой с сильными игроками. В первом матче они доставили нам много проблем в первом тайме. Завтра будет тяжелый матч.

Подготовка к пенальти? Мы опробовали их сегодня в конце тренировки. Однако мы надеемся победить в основное время матча, - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Барселона Наполи Маттео Политано ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 11 Марта
23:30
Тренер «Наполи»: Ямаль может стать лучшим игроком в мире
23:23
Политано: «Барселона» остается топ-командой
21:14
Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 6
19:09
Бесплатный прогноз и ставка на матч Барселона — Наполи Лиги чемпионов — 12 марта 2024
18:47
​Эксперты оценили шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
18:13
Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне
17:55
​Хави дал понять, что «Барселона» отработала возможность серии пенальти
17:52
​Хави оценил шансы «Барселоны» пройти «Наполи»
17:46
​Хави: «Барселона» может конкурировать с кем угодно»
17:27
Хави ответил, сыграет ли Торрес с «Наполи»
17:20
​Хави: Матч с «Наполи» - самый важный в сезоне
17:18
Хави: В матче с «Наполи» нам нужно, чтобы «Монжуик» был похож на «Камп Ноу»
17:10
Хави рассказал, кто из игроков «Наполи» мог бы заиграть в «Барселоне»
17:01
Хави: Могу ли я сыграть с «Наполи»? Было бы здорово
15:40
Тер Штеген не считает «Барселону» фаворитом в ответном матче с «Наполи»
13:46
Ферран Торрес пропустит матч с «Наполи»
10 Марта
12:28
Прогноз на точный счёт матча Барселона – Наполи Лиги чемпионов – 12 марта 2024
09 Марта
01:02
Рафинья рискует пропустить матч против «Наполи»
01:00
Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Наполи» из Лиги чемпионов
29 Февраля
17:28
Левандовски: «Барселона» хочет выйти в следующий раунд Лиги чемпионов
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Президент «Реала» поставил крест на игроке команды - названо имя Гвардиола назвал легендарного игрока, которого хотел бы тренировать Гвардиола лишь третий: назван лучший тренер в истории АПЛ Суперкомпьютер подсчитал расклады в чемпионской гонке АПЛ после матча «Ливерпуль» – «Манчестер Сити» Абрамович может купить испанский клуб - известно название Фоден принял решение по «Манчестер Сити» Промес обратился к «Спартаку» Гвардиола ответил на вопрос о недовольстве де Брёйне заменой Клопп назвал лучшего тренера мира Уокер назвал лучшего игрока, с которым выступал за одну команду
«Реал» - «РБ Лейпциг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Бавария» переломила «Лацио»: дубль Кейна протащил Мюнхен в четвертьфинал Лиги чемпионов «Зенит» уже завтра может стать лидером! «Ростов» дублем Мохебби прибил «Краснодар» в южном дерби «Быки» не прошли: «Реал» выстоял против «РБ Лейпцига» и шагнул в четвертьфинал Лиги чемпионов «Барселона» уже вторая после победы над «Мальоркой» ​Раскрыта реакция Анчелотти на возможный тюремный срок Шок для «Реала»: Анчелотти может сесть в тюрьму «Урал» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Раскрыт доход «Барселоны» с продажи футболок — каталонцы лучшие по данному показателю «Ростов» - «Краснодар»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1
Спортивные новости
Канарейкин: «Прошлогодняя ситуация с Федотовым аукнулась ЦСКА в этом сезоне» «Металлург» в овертайме вырвал победу у «Амура» и вышел во второй раунд плей-офф КХЛ Канарейкин — о раннем вылете «Ак Барса» из плей-офф КХЛ: «Очень много вопросов» Канарейкин высказался о раннем вылете ЦСКА и «Ак Барса» из плей-офф КХЛ «Трактор» выиграл у «Салавата Юлаева» и вышел во второй раунд Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
12.03.24 в 23:00
Арсенал Арсенал
Порту Порту
1.28 5.80 10.00
Видео
12.03.24 в 23:00
Барселона Барселона
Наполи Наполи
1.58 3.95 5.20
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
11 Марта
23:30 · Лига чемпионов
Тренер «Наполи»: Ямаль может стать лучшим игроком в мире
23:23 · Лига чемпионов
Политано: «Барселона» остается топ-командой
22:42 · Лига чемпионов
Мартинелли, скорее всего, не сыграет с «Порту»
22:24 · Испания. Ла Лига
Камавинга рассказал о целях «Реала» в нынешнем сезоне
21:14 · Лига чемпионов
Президент «Наполи» пообещал игрокам 10 млн евро за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов 6
20:37 · Лига чемпионов
Артета: Надеюсь, вместе с болельщиками отпразднуем выход в четвертьфинал
20:33 · Лига чемпионов
Эдегор: «Арсенал» мечтает пройти как можно дальше в Лиге чемпионов
20:10 · Лига чемпионов
«Интер» лишился двух игроков перед матчем с «Атлетико»
18:47 · Лига чемпионов
​Эксперты оценили шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов
18:13 · Лига чемпионов
Хави рассказал, доволен ли он игрой Кристенсена в опорной зоне
17:55 · Лига чемпионов
​Хави дал понять, что «Барселона» отработала возможность серии пенальти
17:52 · Лига чемпионов
​Хави оценил шансы «Барселоны» пройти «Наполи»
17:46 · Лига чемпионов
​Хави: «Барселона» может конкурировать с кем угодно»
17:27 · Лига чемпионов
Хави ответил, сыграет ли Торрес с «Наполи»
17:20 · Лига чемпионов
​Хави: Матч с «Наполи» - самый важный в сезоне
Все новости
Рекомендуем