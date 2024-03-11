Политано: «Барселона» остается топ-командой

Атакующий полузащитник «Наполи» Маттео Политано высказался о предстоящем матче с «Барселоной» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Ответная встреча между командами состоится завтра, 12 марта и начнется в 23:00 по московскому времени.

- «Барселона» остается топ-командой с сильными игроками. В первом матче они доставили нам много проблем в первом тайме. Завтра будет тяжелый матч.

Подготовка к пенальти? Мы опробовали их сегодня в конце тренировки. Однако мы надеемся победить в основное время матча, - приводит слова футболиста официальный сайт УЕФА.