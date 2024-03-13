Дебютант Лиги чемпионов Кубарси признан лучшим игроком матча «Барселона» – «Наполи»

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси грандиозно дебютировал в Лиге чемпионов.

17-летний футболист впервые сыграл в самом престижном еврокубке – Хави выпустил его в стартовом составе в ответном матче 1/8 финала против «Наполи». Встреча завершилась победой «сине-гранатовых» со счётом 3:1, а Кубарси получил от УЕФА награду лучшему игроку матча. Юный центрбек выиграл 100% дуэлей (шесть из шести), совершил три отбора и стал лидером своей команды по количеству точных передач (61).

«Барселона» победила в противостоянии с «Наполи» с общим счётом 4:2.

Сегодняшний матч – лишь 12-й для Пау Кубарси за первую команду каталонцев. Прежде он принимал участие только в играх Ла Лиги и Кубка Испании.