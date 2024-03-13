​«Барселона» пробила 24 раза по воротам - наивысшее достижение каталонцев в плей-офф ЛЧ с 2019

Каталонская «Барселона» впервые за долгое время вошла в восьмерку лучших клубов футбольной Европы, она смогла пройти итальянский «Наполи», обыграв его в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счетом 3:1.

В ходе матча каталонцы пробили по воротам «Наполи» целых двадцать четыре раза - и это стало рекордом для «Барсы» за последние более чем пять лет для матчей плей-офф Лиги чемпионов.

В последний раз они били чаще по воротам соперника в феврале 2019 года, тогда это было под руководством Эрнесто Вальверде в поединке против французского «Лиона» - целых двадцать пять ударов.