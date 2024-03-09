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Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Наполи» из Лиги чемпионов

09 Марта 2024 • 01:00 Комментировать
Барселона
...
Наполи
12.03 23:00

В случае, если «Барселона» проиграет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, руководство клуба отправит в отставку главного тренера команды Хави.

По информации Carrusel Deportivo, в случае увольнения Хави вместе него команду возглавит Рафаэль Маркес, который тренирует «Барселону Атлетик».

Напомним, Хави зимой объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона независимо от результатов.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт 12 марта, начало запланировано на 23:00 по московскому времени. В первой встрече команды обменялись забитыми голами и сыграли вничью.


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Евро-Футбол.Ру,
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БАРСЕЛОНА НАПОЛИ
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