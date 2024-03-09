Хави будет уволен, если «Барселона» вылетит от «Наполи» из Лиги чемпионов

В случае, если «Барселона» проиграет «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов, руководство клуба отправит в отставку главного тренера команды Хави.

По информации Carrusel Deportivo, в случае увольнения Хави вместе него команду возглавит Рафаэль Маркес, который тренирует «Барселону Атлетик».

Напомним, Хави зимой объявил о том, что покинет «Барселону» по окончании сезона независимо от результатов.

Ответный матч между «Барселоной» и «Наполи» пройдёт 12 марта, начало запланировано на 23:00 по московскому времени. В первой встрече команды обменялись забитыми голами и сыграли вничью.