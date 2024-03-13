Хави: «Люди не верили, что моё объявление об уходе поможет, но теперь мы в 1/4 финала ЛЧ»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес поделился впечатлениями после победы над «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (3:1).

Каталонский гранд выиграл противостояние с общим счётом 4:2 и прошёл в четвертьфинал. Голами в сегодняшней встрече отметились Фермин Лопес, Жоау Канселу и Роберт Левандовски.

«Я горжусь командой. Мы провели отличную игру, контролировали ситуацию.

Люди не верили мне, когда я говорил, что моё объявление об уходе по окончании сезона освободит команду от давления, и что мы видим теперь? Мы в четвертьфинале Лиги чемпионов, в числе восьми лучших в Европе. Сегодня мы показали, что соответствуем уровню турнира», – цитирует Barca Universal Хави.