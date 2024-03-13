​Ррахмани: «Покидаем турнир с высоко поднятой головой»

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События игры прокомментировал автор единственного гола неаполитанцев, албанский защитник Амир Ррахмани:

- Мы покидаем турнир с высоко поднятой головой, потому что сыграли в открытый футбол с соответствующим риском. Мы могли забить еще один ответный гол, но у нас не получилось. Первые двадцать минут мы пробовали предложить высокий прессинг, но у «Барселоны» получалось выходить из него и мы пропустили два гола, - цитирует слова Ррахмани calcionapoli1926.it.