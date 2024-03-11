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Лига чемпионов

Хави: Могу ли я сыграть с «Наполи»? Было бы здорово

11 Марта 2024 • 17:01 Комментировать
Барселона
...
Наполи
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12.03 23:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос, может ли он сам выйти на поле в предстоящем матче Лиги чемпионов с «Наполи».

— Могу ли я сыграть в полузащите «Барселоны» в отсутствии травмированных Френки де Йонга, Гави и Педри? Было бы здорово, но нет, — заявил Хави журналистам.

Во вторник, 12 марта, «Барселона» примет на своем поле «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Стартовый свисток арбитра запланирован на 23:00 по московскому времени. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Напомним, первый матч между командами завершился со счетом 1:1.

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Барселона Хави Эрнандес Наполи ещё теги

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