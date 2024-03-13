​Канселу: «Наполи» силён, но мы выиграли в своём стиле»

Каталонская «Барселона» впервые за долгое время пробилась в четвертьфинал самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Второй гол «Барсы» в этом матче забил португальский защитник Жоау Канселу. После игры он прокомментировал очевидный успех клуба и воздал должное сопернику:

- Мы провели отменный матч. У «Наполи» прекрасные игроки, Квара, Осимхен, Политано, Лоботка. Но мы выиграли в своем стиле и выиграли заслуженно, - цитирует слова Канселу calcionapoli1926.it.

В последний раз каталонская «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в 2015 году.