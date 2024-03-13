Фермин Лопес: «Я всё ещё надеюсь, что Хави останется»

Полузащитник «Барселоны» Фермин Лопес надеется, что Хави Эрнандес передумает уходить.

Испанский рулевой, напомним, решил покинуть свой пост по окончании сезона, о чём сообщил в конце января. Сегодня «сине-гранатовые» стали на шаг ближе к успеху в Лиге чемпионов, одолев «Наполи» на стадии 1/8 финала (3:1 и 4:2 по сумме двух встреч).

«Я всё ещё надеюсь, что Хави сможет остаться в клубе. Мы будем с ним до конца. Я всегда буду благодарен тренеру за его доверие», – заявил в послематчевом интервью Фермин Лопес, забивший первый гол в ответном поединке с «Наполи».

Своего соперника по четвертьфиналу Лиги чемпионов «Барселона» узнает в пятницу.