​Политано: «Понравилась реакция, но не использовали шансы»

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События игры прокомментировал капитан неаполитанцев Маттео Политано, он посетовал на неиспользованные шансы:

-Игра началась с шока, номы смогли среагировать, мне понравилась наша реакция. Мы слишком часто попадали в положение вне игры, а также не использовали наши шансы. Теперь у нас остаются десять матчей чемпионата до конца сезона, они должны стать для нас как десять финалов , - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.