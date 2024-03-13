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​Политано: «Понравилась реакция, но не использовали шансы»

13 Марта 2024 • 03:04 Комментировать
Барселона
3:1
Наполи

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События игры прокомментировал капитан неаполитанцев Маттео Политано, он посетовал на неиспользованные шансы:

-Игра началась с шока, номы смогли среагировать, мне понравилась наша реакция. Мы слишком часто попадали в положение вне игры, а также не использовали наши шансы. Теперь у нас остаются десять матчей чемпионата до конца сезона, они должны стать для нас как десять финалов , - цитирует слова Политано calcionapoli1926.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Маттео Политано

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