Серхи Роберто: «Прекрасный вечер»

Каталонская «Барселона» впервые за долгое время пробилась в четвертьфинал самого престижного клубного турнира футбольной Европы - Лиги чемпионов. Полузащитник и ветеран нынешней команды Серхи Роберто прокомментировал итоги прошедшего матча:

- Невероятный вечер. Мы четыре года не поднимались так высоко. Наши болельщики заслужили этот вечер. Третий гол? Все было исполнено идеально, Гюндоган выложил мне мяч, а я сделал передачу на Левандовски, - цитирует слова Серхи Роберто calcionapoli1926.it.

В последний раз каталонская «Барселона» выиграла Лигу чемпионов в 2015 году.