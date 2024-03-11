​Хави дал понять, что «Барселона» отработала возможность серии пенальти

Во вторник вечером «Барселона» и «Наполи» проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Если команды снова сыграют вничью (три недели назад в Неаполе был зафиксирован счёт 1:1), то дело может дойти до дополнительного времени и серии одиннадцатиметровых ударов.

На пресс-конференции у главного тренера «Барселоны» Хави спросили, отрабатывала ли команда возможную серию пенальти.

«Пенальти? Мы проработали все сценарии, которые, по нашему мнению, могут произойти», - сказал Хави.

Отметим, что «Барселона» может выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые с сезона 2019/202.