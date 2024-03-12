Де Лаурентис прокомментировал слухи о возможном уходе Кварацхелии

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис поделился мыслями о будущем вингера Хвичи Кварацхелии.

Согласно многочисленным слухам, к грузинскому футболисту проявляют интерес топ-клубы из различных чемпионатов. В «Наполи» хотели бы продлить контракт 23-летнего игрока, что в очередной раз подтвердил де Лаурентис.

«Предложение, от которого нельзя отказаться? Оно должно поступить лично мне, а не Кварацхелии. Хвича может провести с нами ещё много лет, я хотел бы продлить его контракт. Мы обсудим это в конце сезона», – приводит журналист Николо Скира комментарии президента «Наполи» из интервью перед началом матча Лиги чемпионов против «Барселоны».