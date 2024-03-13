Замбо-Ангисса: «Мне понравилась наша игра»

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События игры прокомментировал полузащитник неаполитанцев Андре Замбо-Ангисса, он считает, что его команда растратила слишком много моментов.

- Мы сражались с качественной, сильной командой. Пропустили два гола, которых вполне можно было избежать. Удалось забить один ответный гол, были и другие возможности, но не получилось реализовать их. Футбол наказывает за это. Тем не менее, самой игрой команды я доволен, мы действовали сплоченно, - цитирует слова футболиста Calcionapoli1926.it.