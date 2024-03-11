​Хави оценил шансы «Барселоны» пройти «Наполи»

Наставник «Барселоны» Хави дал комментарий перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Я ожидаю сильного и смелого «Наполи», который будет высоко прессинговать. У них очень высокий уровень. Нас ждёт большая игра против отличной команды – против действующего чемпиона Италии.

Фаворита нет, наши шансы пройти дальше равны 50%. Фанаты считают нас фаворитами, что может оказывать давление», - сказал Хави журналистам.

Матч «Барселона» - «Наполи» стартует 12 марта в 23:00 по московскому времени. Первая игра между командами в Неаполе завершилась со счётом 1:1.