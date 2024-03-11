​Хави: Матч с «Наполи» - самый важный в сезоне

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий в преддверии ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Наполи».

«Это самый важный матч в сезоне? Да, это так. И мы готовимся с энтузиазмом. «Барселоны» не было в четвертьфинале Лиги чемпионов четыре года, но теперь у нас есть шанс. Соперник переживает не лучший период, но у них есть база – они чемпионы Италии. Нам понадобится помощь фанатов», - сказал Хави журналистам на пресс-конференции.

Матч «Барселона» - «Наполи» пройдёт во вторник, 12 марта. В первой игре в Италии команды сыграли вничью со счётом 1:1, обменявшись голами после перерыва.