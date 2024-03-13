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​Лоботка: «Барселона» использует все моменты»

13 Марта 2024 • 04:25 Комментировать
Барселона
3:1
Наполи

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События матча прокомментировал польский футболист «Наполи» Станислав Лоботка, он считает, что игра была проиграна в первые пятнадцать минут:

- Первые пятнадцать минут оказались не очень хорошими. «Барселона», со всеми своими качествами, пользуется любыми моментами. Потом мы начали прессинговать их лучше, но когда ты не используешь свои моменты, невозможно изменить результат, - цитирует слова Лоботки calcionapoli1926.it.


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Евро-Футбол.Ру,
Наполи Станислав Лоботка

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