Иньеста поделился ожиданиями от матча «Барселона» – «Наполи»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста поделился ожиданиями от ответного матча ⅛ финала Лиги чемпионов между «сине-гранатовыми» и итальянским «Наполи». Первая игра на выезде завершилась для «Барселоны» ничьей 1:1.

«В первом матче «Барселона» выступила хорошо, но не выиграла. «Наполи» за эти три недели стал лучше. У команды появилось больше положительных эмоций, связанных со сменой тренера. Хави, в свою очередь, потерял двух важных игроков – Педри и де Йонга. Я верю в «Барселону», но выйти в четвертьфинал будет непросто», – сказал Иньеста в интервью La Gazzetta dello Sport.