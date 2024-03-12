«Барселона» попробует выбить «Наполи» из Лиги чемпионов: Ориентировочные составы на ответный матч 1/8 финала

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» представляет ориентировочные составы «Барселоны» и «Наполи» на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Барселона»: тер Штеген, Кунде, Араухо, Мартинес, Канселу, Кристенсен, Гюндоган, Рафинья, Жоау Фелиш, Ямаль, Левандовски.

«Наполи»: Мерет, Руй Мариу, Жуан Жезус, Ррахмани, ди Лоренцо, Зелиньски, Лоботка, Замбо-Ангисса, Кварацхелия, Осимхен, Политано.

Ни в «Барселоне», ни в «Наполи» нет дисквалифицированных игроков. Из-за травм каталонскому клубу не помогут Френки де Йонг, Алехандро Бальде, Педри и Гави. Под вопросом участие в матче Маркоса Алонсо и Феррана Торреса.

В составе «Наполи» в крайнем туре Серии А в матче против «Торино» (1:1) из-за мышечных травм не приняли участие полузащитники Сириль Нгонж и Йенс Каюсте. Возможно, во встрече с «Барселоной» эти футболисты будут готовы сыграть.

В первом матче, который проходил в Неаполе, команды сыграли вничью 1:1. Ответная встреча состоится в Барселоне сегодня, 12 марта, начало – в 23:00 мск. За прямой текстовой трансляцией можно будет следить здесь.

Кирилл Иванцов