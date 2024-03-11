Ферран Торрес пропустит матч с «Наполи»

Нападающий каталонской «Барселоны» Ферран Торрес не сможет помочь своей команды в ответном матче ⅛ финала Лиги чемпионов против «Наполи». По информации от журналиста Феррана Мартинеса, испанец не успеет восстановиться к игре за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что у Торреса хорошие шансы на участие в матче против «Наполи», но в настоящий момент нападающий чувствует себя недостаточно хорошо, поэтому тренерский штаб решил не рисковать здоровьем Феррана.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Торрес забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи. В последний раз Ферран выходил на поле в конце января в матче против «Осасуны».