​Эксперты оценили шансы «Барселоны» выйти в 1/4 финала Лиги чемпионов

Эксперты букмекерских контор оценили шансы команд на победу в матче «Барселона» – «Наполи», который состоится во вторник, 12 марта 2024 года.

По мнению экспертов «Барселона» добьётся победы в предстоящем матче с вероятностью в 51,4%, а вот «Наполи» – с вероятностью в 23,5%. Ничейный исход оценён в 25,1%.

Напомним, что первый очный поединок завершился при счёте 1:1.

Проход в следующую стадию Лиги чемпионов «Барселоны» по мнению экспертов возможен с вероятностью примерно в 65,5%, а вот «Наполи» – около 34,5%.

Прямая трансляция матча «Барселона» – «Наполи» пройдёт на нашем портале.