​Ди Лоренцо: «Нельзя пропускать дважды за три минуты»

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». События матча прокомментировал нападающий «Наполи» Джованни ди Лоренцо, он считает, что игра была сделана уже в первой половине встречи, когда неаполитанцы пропустили два мяча.

- У нас было плохое начало матча, нельзя пропускать два мяча за три минуты. Мы попытались вернуться в игру, забили, но когда счет стал 3:1, все стало невозможным. Жаль, потому что мы хотели, очень хотели пройти в этом турнире как можно дальше, - цитирует слова Лоботки calcionapoli1926.it.