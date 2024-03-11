Хави ответил, сыграет ли Торрес с «Наполи»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес ответил на вопрос о состоянии нападающего команды Феррана Торреса.

Напомним, 24-летний футболист получил травму в игре 20-го тура Ла Лиги с «Осасуной».

— Ферран? Пока он не готов на все сто процентов. Мы не хотим рисковать им, — заявил Хави на пресс-конференции.

В нынешнем сезоне Торрес появился на поле в 32 матчах во всех турнирах, в которых 11 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет четыре ассиста.

12 марта «Барселона» примет у себя дома «Наполи» в рамках ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов. Начало текстовой трансляции игры, которая пройдет на спортивном портале LiveResult, запланировано на 23:00 по московскому времени.