Хави: «Нет, я не останусь»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес вновь заявил, что не останется в клубе по окончании сезона ни при каких условиях.

Каталонцы вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Наполи» со счётом 4:2 по сумме двух встреч. После триумфа журналисты поинтересовались у Хави, не пересмотрел ли тот своё решение уйти после завершения кампании, о котором объявил в январе.

«Вы продолжаете меня спрашивать, останусь ли я, если мы выиграем Лигу чемпионов... Нет, не останусь. Мой ответ не изменится – я уйду по окончании сезона. Я буду наслаждаться Лигой чемпионов в следующем сезоне, но уже как болельщик», – передаёт инсайдер Фабрицио Романо высказывания Хави.