Кубарси прокомментировал успех «Барселоны»: «Один из лучших дней в жизни»

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси побеседовал с журналистами после выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Сине-гранатовые» победили в противостоянии 1/8 финала с «Наполи» с общим счётом 4:2. Ответная встреча, прошедшая сегодня на поле каталонцев, завершилась победой 3:1. Героем вечера стал дебютант Лиги чемпионов Кубарси – центрбека признали лучшим игроком матча.

«Один из самых счастливых дней в жизни. Мы вышли в 1/4 финала впервые за четыре года. Очень довольны проделанной работой.

Матч прошёл удачно. Мне нравится разыгрывать мяч от своих ворот, как я это всегда делал, и я люблю выигрывать единоборства. Я стараюсь играть спокойно и делать то, что умею», – заявил в послематчевом интервью вундеркинд.