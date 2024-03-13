«Барселона» проходила дальше в Лиге чемпионов в 21 из 22 случаев, когда не проигрывала в гостевом первом матче

«Барселона» успешно решила задачу выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов, обыграв «Наполи» в ответном матча 1/8 финала.

Выездная для каталонцев встреча, прошедшая в феврале, завершилась со счётом 1:1. Сегодня команда Хави Эрнандеса воспользовалась преимуществом родных стен, выиграв в ответной игре (3:1). Таким образом, «Барселона» прошла дальше в рамках плей-офф Лиги чемпионов в 21 из 22 случаев, когда в первом матче ей удалось не проиграть на выезде.

Напомним, что в прошлом сезоне «сине-гранатовые» завершили выступление в турнире на групповой стадии, не сумев выйти в 1/8 финала.