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В «Барселоне» уверены, что смогут выкупить Канселу

11 Марта 2024 • 15:49 Комментировать
Барселона
...
Наполи
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12.03 23:00

В «Барселоне» уверены, что смогут выкупить у «Манчестер Сити» защитника Жоау Канселу, выступающего сейчас за «сине-гранатовых» на правах аренды. Об этом сообщает журналист Маттео Моретто.

Ранее сообщалось, что «Барселона» вряд ли сможет подписать Канселу на постоянной основе по причине финансовых трудностей. «Манчестер Сити» оценивает 29-летнего португальца в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Канселу провёл за «Барселону» 31 матч, забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 40 миллионов евро.

Свой ближайший матч «Барселона» проведёт уже завтра, 12 марта, когда встретится с «Наполи» в рамках ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча этих команд, проходившая в Неаполе, завершилась с ничейным счётом 1:1.

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