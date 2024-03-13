Хави: «Кубарси вообще не нервничает»

Рулевой «Барселоны» Хави Эрнандес оценил игру 17-летнего Пау Кубарси после победы над «Наполи» (3:1).

Юный центральный защитник помог своей команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов – именно он получил награду лучшему игроку матча.

«Кубарси вообще не нервничает. Он очень спокоен, отлично владеет мячом, берёт паузы, генерирует атакующие комбинации, взаимодействует с защитниками и нападающими. Наблюдать за его игрой – настоящее удовольствие», – передаёт Barca Universal слова Хави из послематчевого интервью.

Напомним, что сегодняшний поединок стал для Пау Кубарси дебютным в Лиге чемпионов.