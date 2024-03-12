Хави рассказал, общался ли с Лапортой перед матчем с «Наполи»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, общался ли с президентом каталонского клуба Жоаном Лапортой в преддверии матча с «Наполи» в ⅛ финала Лиги чемпионов. Напомним, ответная игра с «партенопеи» состоится сегодня. Первый поединок в Италии завершился вничью 1:1.

«Обсуждал ли я с Лапортой матч с «Наполи»? Сегодня я пока его не видел, но он почти всегда общается со мной перед матчами. Мы готовы побороться за выход в четвертьфинал», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, выход в четвертьфинал Лиги чемпионов может принести «Барселоне» солидные деньги, которые помогут клубу в условиях финансового кризиса.