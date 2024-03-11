​Хави: «Барселона» может конкурировать с кем угодно»

Главный тренер «Барселоны» Хави дал комментарий перед матчем против «Наполи» в Лиге чемпионов.

«Я не вижу в Европе лучших команд, я вижу другие команды. Мы можем конкурировать с кем угодно.

Мы проводили хорошие матчи против больших команд. Против «Реала», хоть мы тогда и проиграли, против «Атлетико», против «Наполи». Нам нужно показать футбол, похожий на тот, что был в первом матче, но нужно быть ещё сильнее в некоторых областях», - сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» и «Наполи» проведут ответный матч 1/8 финала во вторник, 12 марта. В первой игре три недели назад была зафиксирована ничья 1:1.