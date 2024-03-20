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Кубарси – о награде лучшему игроку матча в Лиге чемпионов: «Я подумал, что это розыгрыш»

20 Марта 2024 • 02:59 Комментировать
Барселона
3:1
Наполи

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о своих эмоциях после получения награды лучшему игроку матча в Лиге чемпионов.

Ответный поединок 1/8 финала против «Наполи», прошедший 12 марта, стал для испанского центрбека дебютным в самом престижном еврокубке. Каталонцы выиграли со счётом 3:1 и прошли в четвертьфинал, а Кубарси был признан УЕФА лучшим игроком встречи.

«Когда мне вручили награду после матча с «Наполи», я подумал, что меня разыгрывают. Я был очень горд и доволен работой всей команды. Приз достался мне, но он был предназначен для всех нас», – высказался в беседе с Mundo Deportivo Кубарси.

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