Кубарси – о награде лучшему игроку матча в Лиге чемпионов: «Я подумал, что это розыгрыш»

17-летний защитник «Барселоны» Пау Кубарси рассказал о своих эмоциях после получения награды лучшему игроку матча в Лиге чемпионов.

Ответный поединок 1/8 финала против «Наполи», прошедший 12 марта, стал для испанского центрбека дебютным в самом престижном еврокубке. Каталонцы выиграли со счётом 3:1 и прошли в четвертьфинал, а Кубарси был признан УЕФА лучшим игроком встречи.

«Когда мне вручили награду после матча с «Наполи», я подумал, что меня разыгрывают. Я был очень горд и доволен работой всей команды. Приз достался мне, но он был предназначен для всех нас», – высказался в беседе с Mundo Deportivo Кубарси.