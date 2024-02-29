Левандовски: «Барселона» хочет выйти в следующий раунд Лиги чемпионов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски высказался о целях команды в текущем сезоне Лиги чемпионов.

«Мы хотим попасть в следующий раунд. «Наполи» — опасная команда с хорошими игроками, но мы хотим выиграть эту игру, и хотя до матча еще есть время, мы хотим выиграть те встречи, что будут до этого момента», — приводит слова Левандовски Barca Universal.

Напомним, в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» и «Наполи» сыграли вничью. Встреча завершилась со счётом 1:1.

Ответная игра между командами пройдет 12 марта в Испании. Начало поединка запланировано на 23:00 по московскому времени.



