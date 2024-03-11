Тренер «Наполи»: Ямаль может стать лучшим игроком в мире

Форвард «Барселоны» Ламин Ямаль имеет способности стать лучшим футболистом мира. Такое мнение высказал рулевой «Наполи» Франческо Кальцона.

- У Ямаля есть все качества, чтобы стать лучшим игроком в мире. Это молодой футболист, но уже опытный. У него есть все, чтобы стать лучшим, - приводит слова специалиста официальный сайт УЕФА.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов пройдёт завтра и начнется в 23:00 по московскому времени. В первой игре была зафиксирована ничья – 1:1.

Контракт 16-летнего Ямаля с «Барселоной» действует до 2026 года. Ранее была информация, что в его услугах заинтересован «ПСЖ», который, якобы, готов заплатить за вундеркинда 200 миллионов евро.