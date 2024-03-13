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Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов

13 Марта 2024 • 00:55 Комментировать (9)
Барселона
3:1
Наполи

«Барселона» и «Наполи» в ответном матче с чистого листа решали судьбу путёвки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Протокол игры  
Барселона3:1Наполи
(1:0) Лопес Фермин15'  
(2:0) Канселу Жоау17'  
  30'Ррахмани Амир (2:1)
(3:1) Левандовски Роберт84'  
Тер Штеген Марк-АндреКунде ЖюльАраухо РональдКубарси ПауКанселу ЖоауЛопес Фермин 61' (Роберто Серхи ( 61') Кристенсен Андреас  21' 61' (Ромеу Ориоль ( 61') Гюндоган ИлкайЯмаль Ламин  44'Левандовски РобертРафинья Диас 81' (Фелиш Жоау ( 81')
Запасные: Роке ВиторКасадо МаркПенья ИньякиАстралага АндерГиу МаркФорт ЭкторИньиго МартинесЭрнандес Унаи
Мерет АлексДи Лоренцо ДжованниРрахмани АмирЖуан Жезус  45'Руй Мариу 64' (Оливера Матиас ( 64'  67') Замбо-Ангисса Андре-ФранкЛоботка СтаниславТраоре Хамед  64' 79' (Распадори Джакомо ( 79') Политано Маттео 64' (Линдстрём Йеспер ( 64') Осимхен ВикторКварацхелия Хвича
Запасные: Нгонж СирильГоллини ПьерлуиджиКонтини НикитаНатанМаццокки ПаскуалеЭстигор ЛеоСимеоне ДжованниКаюсте Йенс
12 марта. Стадион "Олимпийский стадион Льюиса Компаниса".

Если бы действовало правило гостевого гола, то «Барселона» имела бы некоторое преимущество перед ответным матчем. Потому что в первой игре на «Диего Армандо Марадона» утвердилась ничья 1:1. Забивали там главные ударные силы. Левандовски открыл счёт в районе часа игры, а Осимхен спустя пятнадцать минут восстановил равновесие.

Хави не мог рассчитывать в ответной встрече на травмированных де Йонга, Бальде, Педро и Гави. Зато главный тренер каталонцев неожиданно выпустил в старте Фермина Лопеса – и не прогадал с ним. Доверился Хави и другой молодой звёздочке – защитнику Пау Кубарси. Не побоялся дать 17-летнему парню так дебютировать в Лиге чемпионов.

Хозяева вышли прилично настроенными. Ямаля довели до удара с линии штрафной на второй минуте – мимо ворот. Гости огрызнулись. Осимхен в контратаке проверил на рандеву тер Штегена – всё равно офсайд был. Следующим Фермин Лопес обозначал себя впереди у «Барсы». Кубарси хорошо на него забросил, а тот парашютом прокинул мяч вне створа.

На фоне пятнадцатой минуты «Барселона» громыхнула двумя голами. Рафинья прострелил слева, и Фермин Лопес идеально попал в левый угол. Потом Рафинья уже сам пробил и угодил в правую штангу, а на подборе блестяще действовал Канселу. 2:0. Но рано подуспокоилась «блауграна». Интрига на этом не была закрыта.

Неаполитанцы не поникли. Наоборот, воспользовались смирением соперников. Политано справа отдал пас на Ррахмани, и тот пробил куда надо. 2:1. Когда потом ди Лоренцо ударил головой с навеса Мариу Руя, «сине-гранатовых» спас тер Штеген. К перерыву «Барселона» отвела игру повыше, но всё равно уже не искрила.

«Наполи» собирался быть активен и во втором тайме. Хвича ахнул издали – не попал немного. «Барселона» что-то там создала, но Мерет успешно отбил удар Рафиньи. До середины тайма гости выглядели предпочтительней. Замбо-Ангисса надо было забивать со средней дистанции, но попал он мячом в Кубарси.

Поняв, что лучше не зажиматься, «Барселона» придвинула игру к чужим воротам. И ворот уже Мерету приходилось вступать в дело. Однако забила «Барселона» усилиями Ямаля из офсайда – не засчитано. Порази Линдстрём головой правый угол – и замаячило бы дополнительное время. Но удар там прошёл мимо.

Класс «Барселоны» всё-таки сказался третьим голом в другую сторону. Серхи Роберто слева обыгрался с Гюндоганом и выкатил в центр, чтобы Левандовски сделал счёт 3:1. Роберт так и сделал. Матиас Оливера ещё попал в перекладину, Хвича пальнул рядом со штангой – а что толку? «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые после сезона-2019/2020.

Кирилл Иванцов

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Комментарии (9) Все комментарии
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375297059505
13 Марта 2024 в 01:09
Не всегда азарт бьет порядок, но, сегодня вышло так... считаю Ямаля переоцененным игроком-да, техника и скорость в порядке, но он, абсолютно не видит поле, а это, должно сочетаться... мне Дембеле больше нравился
pol-black
13 Марта 2024 в 01:23
не скажи. парнишка ещё учится, но уже сейчас он знает, когда обыграть, а когда расстаться с мячом. Дембеле постоянно передерживал мяч и терял его.
Milano Barcelona
13 Марта 2024 в 01:08
Отличная игра в исполнении Барселоны, давно я не получал такое удовольствие от вдохновенной и яркой игры сине-гранатовых 🇪🇸⚽Никак нельзя сравнивать мучения и сухую игру в недавнем матче с Мальорокой с сегодняшним футбольным праздником на Комп Ноу👍👍👍Почаще бы так красиво играть подопечным Хави, ибо это и есть настоящая Барселона! Я и раньше говорил, и сейчас так считаю, что весной каталонцы обязательно прибавят , должны проснуться от зимней спячки, сегодняшний матч хороший сигнал к пробуждению Барсы:) Успешной весны, красивой игры и побед Барселоне на финише этого сезона! 🏆⚽
redwhite1959
13 Марта 2024 в 01:05
Этот матч наглядно показал для чего нужна Суперлига - играли две высококлассных атакующих команды, которые не ставят у своей штрафной "автобусы", а стараются играть в зрелищный футбол. Реализуется основной принцип - футбол для зрителей! Как тут ни вспомнить последний матч "Барсы" в Ла Лиге против "Мальорки", когда она мучилась все 90 с лишним минут в позиционных атаках, взламывая "бетон" в исполнении гостей. Сегодня совсем другое дело - атака на атаку! И в этом футболе "Барса" оказалась сильнее и победила заслуженно! Даёшь Суперлигу!
pol-black
13 Марта 2024 в 01:02
хорошо поиграли, хоть и с проблемами в обороне. и временами неаполитанцы выглядели очень хорошо. но Барса всё же была лучше, и Хави реализовал свой план на игру. Ямал - молодец, но лучше бы ему не жадничать, когда Лёва просит мяч. Рафинья понравился. Кубарси и Араухо - классно отгыграли, даже Кунде молодцом.
Барса в четвертьфинале!
всех cules - с победой!
а Ромеу надо гнать всё же.
Sergey999
13 Марта 2024 в 01:02
Хорошая игра барсы. Главное было видно желание.
Sparrow88
13 Марта 2024 в 00:58
Мои поздравления болельщикам Барселоны! Давненько не было команды в 1/4.
pol-black
13 Марта 2024 в 01:02
спасибо!
Барсафобия
13 Марта 2024 в 01:03
Да, столько ожидали
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