Фермин Лопес – вперёд, Хвича – на вылет: «Барселона» побила «Наполи» и запрыгнула в четвертьфинал Лиги чемпионов

«Барселона» и «Наполи» в ответном матче с чистого листа решали судьбу путёвки в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Если бы действовало правило гостевого гола, то «Барселона» имела бы некоторое преимущество перед ответным матчем. Потому что в первой игре на «Диего Армандо Марадона» утвердилась ничья 1:1. Забивали там главные ударные силы. Левандовски открыл счёт в районе часа игры, а Осимхен спустя пятнадцать минут восстановил равновесие.

Хави не мог рассчитывать в ответной встрече на травмированных де Йонга, Бальде, Педро и Гави. Зато главный тренер каталонцев неожиданно выпустил в старте Фермина Лопеса – и не прогадал с ним. Доверился Хави и другой молодой звёздочке – защитнику Пау Кубарси. Не побоялся дать 17-летнему парню так дебютировать в Лиге чемпионов.

Хозяева вышли прилично настроенными. Ямаля довели до удара с линии штрафной на второй минуте – мимо ворот. Гости огрызнулись. Осимхен в контратаке проверил на рандеву тер Штегена – всё равно офсайд был. Следующим Фермин Лопес обозначал себя впереди у «Барсы». Кубарси хорошо на него забросил, а тот парашютом прокинул мяч вне створа.

На фоне пятнадцатой минуты «Барселона» громыхнула двумя голами. Рафинья прострелил слева, и Фермин Лопес идеально попал в левый угол. Потом Рафинья уже сам пробил и угодил в правую штангу, а на подборе блестяще действовал Канселу. 2:0. Но рано подуспокоилась «блауграна». Интрига на этом не была закрыта.

Неаполитанцы не поникли. Наоборот, воспользовались смирением соперников. Политано справа отдал пас на Ррахмани, и тот пробил куда надо. 2:1. Когда потом ди Лоренцо ударил головой с навеса Мариу Руя, «сине-гранатовых» спас тер Штеген. К перерыву «Барселона» отвела игру повыше, но всё равно уже не искрила.

«Наполи» собирался быть активен и во втором тайме. Хвича ахнул издали – не попал немного. «Барселона» что-то там создала, но Мерет успешно отбил удар Рафиньи. До середины тайма гости выглядели предпочтительней. Замбо-Ангисса надо было забивать со средней дистанции, но попал он мячом в Кубарси.

Поняв, что лучше не зажиматься, «Барселона» придвинула игру к чужим воротам. И ворот уже Мерету приходилось вступать в дело. Однако забила «Барселона» усилиями Ямаля из офсайда – не засчитано. Порази Линдстрём головой правый угол – и замаячило бы дополнительное время. Но удар там прошёл мимо.

Класс «Барселоны» всё-таки сказался третьим голом в другую сторону. Серхи Роберто слева обыгрался с Гюндоганом и выкатил в центр, чтобы Левандовски сделал счёт 3:1. Роберт так и сделал. Матиас Оливера ещё попал в перекладину, Хвича пальнул рядом со штангой – а что толку? «Барселона» пробилась в четвертьфинал Лиги чемпионов впервые после сезона-2019/2020.

Кирилл Иванцов