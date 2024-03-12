Хави: «Кубарси заслужил место в старте»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес прокомментировал решение выпустить 17-летнего Пау Кубарси в стартовом составе в матче против «Наполи».

Юный футболист займёт место в центре обороны «сине-гранатовых» в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча, напомним, завершилась со счётом 1:1.

«Кубарси заслужил выйти в стартовом составе. Его присутствие на поле даёт команде ощущение безопасности, спокойствия. Он очень полезен», – приводит Mundo Deportivo слова Хави из предматчевого интервью.

Следить за ходом поединка «Барселона» – «Наполи» можно на сайте LiveResult в формате текстовой онлайн-трансляции.