Тарханов назвал фаворита матча «Барселона» – «Наполи»

Экс-наставник московского ЦСКА Александр Тарханов назвал фаворита матча между каталонской «Барселоной» и итальянским «Наполи». Напомним, ответный поединок ⅛ финала Лиги чемпионов состоится сегодня в 23:00 по московскому времени.

«Фаворитом всё-таки считаю «Барселону». Тем более, что она играет дома. Да и в Неаполе каталонцы показали хороший футбол», – приводит слова Тарханова Vprognoze.

Отметим, что первый матч между «Барселоной» и «Наполи» закончился со счётом 1:1. В последний раз «сине-гранатовые» играли в четвертьфинале Лиги чемпионов ещё в 2020 году. «Наполи» всего один раз в своей истории доходил до четвертьфинала, где в прошлом сезоне команда уступила «Милану».