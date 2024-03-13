​Кальцона: «Разочарованы поражением»

Итальянский «Наполи» покинул Лигу чемпионов, но если в прошлом сезоне это случилось в четвертьфинале, то сейчас после первого же раунда плей-офф - чемпиону Италии прошлого сезона не удалось справиться с прошлогодним чемпионом Испании, «Барселоной». Франческо Кальцона, наставник «Наполи», не скрывал своего разочарования:

- Разочарованы таким результатом, мы приезжали сюда за победой. Но слишком часто теряли мяч, практически постоянно. Слишком много контратак соперника допустили. Первый матч был совсем другим, хотя тогда я только принял команду, за день до матча, - цитирует слова Кальцоны calcionapoli1926.it.