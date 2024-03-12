Кубарси – самый молодой игрок, дебютировавший в Лиге чемпионов в матче плей-офф

Центральный защитник «Барселоны» Пау Кубарси проводит свой дебютный матч в Лиге чемпионов.

Рулевой «сине-гранатовых» Хави Эрнандес доверил 17-летнему футболисту место в стартовом составе в ответной встрече 1/8 финала против «Наполи». Как сообщает MisterChip, Кубарси установил рекорд Лиги чемпионов среди игроков, дебютировавших в Лиге чемпионов в матче плей-офф. Прежним рекордсменом был Давид Алаба, сыгравший в возрасте 17 лет и 258 дней в марте 2010 года. Испанцу на данный момент 17 лет и 50 дней.

На сайте LiveResult можно следить за ходом матча «Барселоны» против «Наполи», проходящего в эти минуты. Напомним, что команды сыграли вничью в первой встрече, которая прошла в Италии (1:1).