Иньеста прокомментировал решение Хави покинуть «Барселону»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Андрес Иньеста высказался о решении Хави Эрнандеса оставить пост главного тренера клуба в конце сезона.

«Я сочувствую ему как друг и как фанат клуба. Я знаю, насколько трепетно он относится к своей работе и насколько сильно он заботится о клубе. У Хави есть невероятная страсть. Никто на свете так сильно не переживает за «Барселону», как он. Хави делает свою работу не для личной славы, а по той причине, что любит клуб. Для меня очевидно, что он пришёл к выводу, что его уход пойдёт на пользу «Барселоне», – цитирует Иньесту издание La Gazzetta dello Sport.