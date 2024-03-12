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«Барселона» первой в истории выпустила двух игроков младше 18 лет в плей-офф Лиги чемпионов

12 Марта 2024 • 22:22 Комментировать
Барселона
2:1
Наполи
1 1.88 X 3.75 2 3.95
перерыв

Вечером 12 марта «Барселоне» предстоит сразиться с «Наполи» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Примерно за час до встречи «сине-гранатовые» объявили свой состав на встречу.

Любопытным фактом о старте «Барселоны» делится Opta Sports. Так, «Барса» первой в истории выпустила сразу двух игроков до 18 лет в старте в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. В ответном матче против «Наполи» в основе выйдут 16-летний Ламин Ямаль и 17-летний Пау Кубарси. А для Ямаля это уже восьмой матч в ЛЧ, ни у одного другого 16-летнего нет больше четырех матчей.

Следить за ходом битвы «Барсы» и «Наполи» можно в текстовой трансляции, которую этим вечером проведёт для Вас наш сайт.

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